Генеральный директор ВТО уходит в отставку 31 августа

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я решил, что уйду со своего поста 31 августа 2020 года, сократив мой второй срок полномочий ровно на один год", - сказал Азеведу в четверг главам делегаций стран - членов ВТО. Текст заявления распространила пресс-служба организации.

"Это решение было нелегким", - сказал он, пояснив, что обсудил его со своей семьей. "Это личное решение, семейное решение, и я уверен, что оно служит высшим интересам организации", - подчеркнул гендиректор, добавив, что мотивом послужили отнюдь не проблемы со здоровьем и не политические расчеты.

Ранее в интервью агентству Bloomberg он сообщил, что решил подать в отставку из-за простоя в работе. "Мы ничего сейчас не делаем, никаких переговоров, все застопорилось. Ничего не происходит в том, что касается обычной работы", - сказал он.

В своем заявлении Азеведу отметил, что сейчас членам ВТО следует одновременно решать два вопроса - о новом генеральном директоре и о подготовке министерской конференции, которая должна была состояться в текущем году, но была отложена из-за пандемии и может теперь пройти, как он считает, "в середине или в конце 2021 года". Что касается процедуры избрания преемника, то этот процесс, заявил Азеведу, начнется в декабре 2020 года, когда будут "названы кандидаты". По сведениям агентства Bloomberg, до формального завершения полномочий Азеведу временно исполняющим обязанности гендиректора может быть назначен один из четырех его заместителей. На сегодняшний день это нигериец Йонов Фредерик Ага, немец Карл Браунер, американец Алан Вольф и китаец И Сяочжунь.

Бразилец Роберту Азеведу занимает пост генерального директора ВТО с 2013 года. В 2017 году он был переизбран на второй четырехлетний срок, который должен был завершиться в сентябре 2021 года.