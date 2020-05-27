Ученые назвали полезную замену кофе для борьбы с усталостью

Ученые из Канады провели исследование - какой способ взбодриться является более действенным - кофе или физические нагрузки, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Несмотря на неоспоримые преимущества кофе для того, чтобы почувствовать энергию и повышенную бдительность, напиток подходит не всем.

"Очень часто бывает, что со временем люди начинают нуждаться все в большем количестве кофеина. При увеличении порций у них появляются негативные последствия в виде головной боли, тошноты и проблем с ЖКТ. Но что делать, если кофе — это незаменимый источник бодрости для многих из нас?", - задались вопрос иследователи.

Известно, что еще один эффективный способ взбодриться, это бег, плавание или любые другие аэробные нагрузки.

Ученые предложили молодым людям вместо чашки кофе совершать 20-минутную спортивную тренировку.

"Замена кофе одним сеансом аэробных упражнений может обеспечить не только когнитивный импульс, подобный кофе, но и другие преимущества для здоровья, которые приходят вместе с физическими упражнениями", - цитирует Ридус исследователей.

Результаты эксперимента показали, что быстрая 20-минутная прогулка помогает эффективно бороться с дневным энергетическим спадом и снижает зависимость от кофеина.