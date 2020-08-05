Ученые обнаружили в Антарктике 11 ранее неизвестных колоний императорских пингвинов

Британские исследователи обнаружили в приполярных регионах Антарктиды сразу 11 колоний императорских пингвинов, о существовании которых ученые раньше не подозревали. В результате их общее число увеличилось на 20% и достигло 60, сообщила в среду пресс-служба Британского антарктического общества (BAS), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это потрясающее открытие. Новые снимки побережья Антарктики помогли нам найти эти неизвестные колонии птиц. Несмотря на то, что это отличная новость, надо понимать, что размеры всех этих колоний относительно небольшие. Их открытие увеличило размеры популяции всего на 5-10%, до уровня примерно в 500 тыс. пингвинов", - заявил Питер Фретуэлл (Peter Fretwell), исследователь из BAS, чьи слова приводит пресс-служба общества.

Арктика и Антарктика, наряду с горными ледниками, остаются одними из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления. За последние годы среднегодовые температуры на их территории уже выросли на шесть-семь градусов. Дальнейшее таяние их льдов, как показывают расчеты климатологов, приведет к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в климате всей планеты.

Эти процессы, как недавно выяснили российские и зарубежные ученые, приведут к массе опасных перестроек в работе экосистем Заполярья. В частности, экологи из МГУ обнаружили, что глобальное потепление заставляет арктических хищников в два раза чаще красть яйца птиц и разорять их колонии, а летние проливные дожди в некоторых регионах Антарктики привели к массовой гибели птенцов многих видов пингвинов.

"Континентальные" пингвины

По этой причине экологи сейчас предполагают, что численность большинства этих птиц, в том числе и императорских пингвинов (Aptenodytes forsteri), может резко снизиться в ближайшие несколько десятилетий, а самые уязвимые виды пернатых потенциально исчезнут к середине или концу столетия.

Подобные опасения заставили специалистов Британского антарктического общества приступить к детальному изучению популяции императорских пингвинов и постоянным наблюдениям за состоянием этих птиц еще 10 лет назад. Для этого ученые начали изучать фотографии побережья антарктических островов и материковой Антарктиды, изучая все колонии этих птиц и подсчитывая примерное число семейных пар пингвинов.

Недавно Фретуэлл и его коллеги получили доступ к снимкам, которые получают пара европейских зондов миссии Sentinel-2. Они оснащены камерами, способными получать фотографии поверхности Земли с разрешением в несколько десятков метров. Их анализ помог географам и биологам открыть сразу 11 колоний на прибрежных ледниках у берегов Антарктиды и на разных островах Антарктики, появившихся недавно или незамеченных в ходе прошлых "переписей" императорских пингвинов.

Некоторые из этих колоний, к большому удивлению исследователей, были расположены в 180 км от берега океана. Как предполагают ученые, они возникли в результате того, что айсберг, на котором жили птицы, был прибит к берегу Антарктиды и застрял там. В результате этого он был вморожен в зимние отложения льда, из-за чего пингвины оказались на большом расстоянии от воды. Почему пингвины не покинули их, ученым еще предстоит выяснить.