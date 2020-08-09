Около 1 тыс. тонн нефтепродуктов вытекло в океан из японского судна возле Маврикия

По меньшей мере 1 тыс. тонн нефтепродуктов вытекло в Индийский океан возле острова Маврикий из пробоины, которая образовалась в японском грузовом судне, севшем на мель в прибрежной зоне. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции в Токио заместитель главы компании Mitsui O.S.K. Lines Акихико Оно, которая управляет судном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приносим свои глубочайшие извинения за произошедшее и будем заниматься решением проблемы до самого конца. По предварительным оценкам, объем утечки составил порядка 1 тыс. тонн", - сказал он.

Ранее правительство Маврикия ввело режим чрезвычайной экологической ситуации после масштабного разлива нефтепродуктов с грузового судна, которое зафрахтовано другой японской компанией Nagashiki Shipping Co. Ltd. Разлив угрожает коралловым рифам у побережья островного государства. Маврикий также обратился к ООН с просьбой об оказании немедленной помощи в ликвидации последствий экологического бедствия.

Nagashiki Shipping Co. Ltd. в своем заявлении сообщила, что судно Wakashio село на мель рядом с популярным у туристов пляжем Blue Bay в восточной части острова 26 июля, после чего получило пробоину, из которой произошла утечка нефтепродуктов. Судно под флагом Панамы направлялось из Китая в Бразилию с заходом в Сингапур. На его борту находилось около 4 тыс. тонн нефтепродуктов.