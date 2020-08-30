Глава ПНС Ливии назначил нового министра обороны и начальника генштаба ВС

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж в субботу назначил нового министра обороны и начальника генерального штаба вооруженных сил, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает информационный портал "Ахбар Либия", по итогам заседания Президентского совета под председательством Сарраджа было принято решение назначить главой Минобороны Салахаддина ан-Намруша, который до сих пор занимал пост заместителя руководителя оборонного ведомства.

Другим указом Саррадж назначил Мухаммеда Али аль-Хаддада начальником генерального штаба армии ПНС. Прежде он командовал центральным военным округом.

Назначение в силовом блоке произошли на фоне продолжающихся с 23 августа протестных акций, участники которых осуждают коррупцию чиновников, действия ПНС, вызвавшие ухудшения условий жизни населения. Митингующие требуют свержения правящего режима, смены политического и социально-экономического курса.