Раскрыта правда о риске заражения коронавирусом на борту самолета

В мире 5 сентября 2020 04:44 (UTC+04:00)
Раскрыта правда о риске заражения коронавирусом на борту самолета

Авиаперелеты во время пандемии коронавируса далеко не так опасны для здоровья, как думает большинство путешественников. Правду об этом раскрыли эксперты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, пишет Daily Express.

По словам представителя Американского общества инфекционистов (IDSA) Амеша Адали, как правило, наибольшему риску заражения на борту самолета подвержены те пассажиры, которые находятся в непосредственной близости от носителей COVID-19.

Вдобавок в салонах всех современных лайнеров установлены высокоэффективные системы вентиляции, также снижающие возможность инфицирования и распространения заболевания. "Фильтры НЕРА способны выявлять и задерживать более 99,9 процента содержащихся в воздухе микробов", - указано в тексте.

Именно благодаря этому, считает специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро (David Nabarro), путешествие на самолете является относительно безопасным. Кроме того, большинство авиакомпаний внедрили более строгие стандарты очистки и дезинфекции, а также контроль за соблюдением масочного режима и ограничительных мер среди пассажиров.

"В самолетах не заражаются коронавирусом чаще, чем где-либо еще", - заключил доцент Гарвардской школы общественного здравоохранения Джозеф Аллен (Joseph Allen)

1 сентября сообщалось, что пассажиры самолета, летевшего из Греции в Великобританию, пренебрегли мерами безопасности во время полета и массово заразились коронавирусом. Так, большинство путешественников игнорировали масочный режим, вставали со своих кресел, ходили по салону и общались с попутчиками.

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