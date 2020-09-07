ВОЗ не рекомендует снижать срок самоизоляции для контактировавших с заболевшими COVID-19

ВОЗ не рекомендует сокращать двухнедельный срок самоизоляции для лиц, находившихся в контакте с заразившимися коронавирусом. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Две недели - это известный инкубационный период с момента, когда человек находился в контакте с заразившимся инфекцией, возможного появления первых симптомов, - отметила она. - Это утверждение основывается на тех данных, которые имеются в нашем распоряжении".

"Некоторые страны задаются вопросом, можно ли сократить этот двухнедельный период, - обратила внимание специалист. - Насколько я понимаю, они хотят сократить период, но увеличить число тестов".

"Мы рассматриваем такую возможность, но на данный момент, до получения результатов дополнительных исследований, рекомендуемый срок самоизоляции остается 14 дней, - подчеркнула ван Керкхове. - Инкубационный период c момента заражения до появления первых симптомов может продолжаться от 2 до 10 дней. Поэтому 14 дней - эта та цифра, которая действительно может помочь нам предотвратить распространение вируса".

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сказал, что считает неоправданным самоизоляцию или карантин продолжительностью две недели для путешественников, лиц, прибывших из одной страны в другую, если они не находились в контакте с заразившимися. По его убеждению, в таких ситуациях достаточно, чтобы люди вели себя ответственно, сообщали местным властям о своем местонахождении и обращались к специалистам при появлении первых симптомов.