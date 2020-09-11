Более 28 млн человек в мире заразились коронавирусом

В мире 11 сентября 2020 05:21 (UTC+04:00)
Более 28 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 28 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 28 047 828, умерли 906 195 человек, выздоровел 18 849 981 заразившийся. Больше всего случаев заражения (6 395 603) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (4 465 863) и Бразилия (4 197 889).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, выздоровели 862 373 человека, умерли 18 263.

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