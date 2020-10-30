В ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что у переболевших COVID-19 людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, затрагивающие важные системы организма. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Реальное беспокойство вызывает тот факт, что имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма", - сказал он. Гендиректор пояснил, что речь идет о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.