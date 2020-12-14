У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в понедельник к югу от архипелага Фиджи в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр располагался в 659 км к юго-западу от столицы страны, города Сува, где проживают около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 530 км.
Информация о возможных разрушениях и угрозе цунами не поступала.
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