Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

Британский писатель, автор шпионских детективов Джон ле Карре умер в возрасте 89 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье вечером литературным агентством Curtis Brown, представлявшим интересы писателя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С великой скорбью вынуждены сообщить о том, что Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, ушел из жизни в субботу, 12 декабря 2020 года, в Корнуолле после непродолжительной болезни, не связанной с COVID-19. Ему было 89 лет. Наши мысли сейчас с его четырьмя сыновьями, их семьями, и его женой Джейн, - говорится в документе. - Он, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо власть предержащих в последующие годы".

Ле Карре, в молодости работавший на британскую разведслужбу MI6 и контрразведку MI5, написал несколько десятков рассказов и 25 шпионских романов (из них два - автобиографических), которые были переведенных на десятки языков. Среди наиболее известных - "Русский дом", "Шпион, выйди вон!", "Шпион, пришедший с холода". Больше десятка его книг были экранизированы. Снятая в 2011 году лента "Шпион, выйди вон!" получила две премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и была выдвинута на "Оскар" в трех номинациях. Газета The Times включила ле Карре в список 50 лучших британских писателей послевоенного времени.

Ле Карре посвятил литературе больше полувека и продолжал писать до глубокой старости. В 2016 году были изданы его мемуары "Голубиный туннель". Последний роман писателя - "Полевой агент" (Ageny running in the field) вышел в свет в Великобритании в октябре 2019 года. В ней ле Карре вновь возвращается к теме противостояния России и Запада и строит фантастическую теорию о причинах Brexit, об инициаторах которого писатель крайне негативно отзывался в интервью различным изданиям.