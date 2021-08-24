Facebook добавит функцию видео- и аудиозвонков в основное приложение
Социальная сеть Facebook приступила к тестированию функции, которая даст пользователям возможность совершать видео- и аудиозвонки через основное приложение. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает агентство, ранее пользователи могли отправлять сообщения в соцсети с мобильного телефона только при помощи отдельного приложения Messenger. Новая функция, как отметил представитель компании, уменьшит необходимость переключаться между основным приложением и Messenger.
Некоторые пользователи смогут воспользоваться данной функцией начиная с понедельника. Информация о том, в каких странах, кроме США, будет доступен эксперимент, не приводится.
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