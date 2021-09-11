На лайнере Qatar Airways Кабул покинули 19 граждан США

Самолет Qatar Airways в пятницу вывез из Кабула 19 граждан США; еще двое американцев и 11 человек, имеющих право на проживание на территории США, покинули Афганистан по земле, через пограничный переход с одной из соседних стран, сообщает Белый дом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня американская администрация оказала содействие, чтобы американские граждане и люди, имеющие право на проживание в США, покинули Афганистан. 19 граждан США вылетели из Кабула чартерным рейсом Qatar Airways, еще два гражданина США и 11 человек, имеющих право на проживание в США, использовали наземный путь", - говорится в сообщении Белого дома.

В администрации США заверили, что продолжат предпринимать усилия для безопасного отъезда из Афганистана американских граждан, тех, кто имеет право проживать в США, и афганцев, которые работали с американцами и хотят покинуть страну.

"Мы чрезвычайно благодарны Катару за усилия в обеспечении миссий в международном аэропорту Кабула и за помощь с безопасными чартерными рейсами", - отмечается в документе.