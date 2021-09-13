Ученые попытаются управлять молниями с помощью гигантского лазера

Ученые из Женевского университета подняли на вершину горы мощный лазер, чтобы испытать его в качестве высокотехнологичного громоотвода. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Лазерный луч будет создавать статический заряд в грозовых облаках, что спровоцирует удар молнии.

«Мы разгрузим грозовую тучу, снизим ее напряжение, и тем самым предотвратим дальнейшие удары молнии в окрестностях», — сказал лидер команды исследователей, швейцарский физик Жан-Пьер Вольф.

Применяемые в настоящее время громоотводы защищают относительно небольшую площадь — независимо от того, на какой высоте они установлены. Вольф рассчитывает, что его ноу-хау позволит обезопасить гораздо большую площадь.

Лазер установлен на вершине горы Сентис в швейцарских Альпах, высоте которой достигает 2,5 тыс. метров.

«Это одно из мест в Европе, которое чаще всего поражает молниями. Там есть радиобашня, которая принимает от 100 до 400 ударов в год», — объяснил, почему был выбран Сентис, руководитель проекта.