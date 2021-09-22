В мире за неделю коронавирусом заразились более 3,6 млн человек

В мире 22 сентября 2021 01:07 (UTC+04:00)
В мире за неделю коронавирусом заразились более 3,6 млн человек

Более 3,6 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, почти 60 тыс. умерли, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования за семь дней уменьшилось на 9%, а летальных исходов - на 7%.

"Число случаев заражения и смерти продолжило снижаться в течение недели: с 13 по 19 сентября поступили сообщения о более чем 3,6 млн заразившихся и менее чем 60 тыс. умерших", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Сведения о снижении заболеваемости на 22% поступили из Восточного Средиземноморья, на 16% - из Юго-Восточной Азии, на 11% - из Западно-Тихоокеанского региона. В Америке она снизилась на 7%, в Европе - на 4%. Вместе с тем четырехпроцентный рост зафиксирован в Африке. Смертность особенно сильно уменьшилась в Юго-Восточной Азии (на 27%) и Восточном Средиземноморье (на 20%). В то же время она выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 7%) и Европе (на 1%).

С 13 по 19 сентября в мире было выявлено 3 671 232 заразившихся, что на 9% меньше показателя предшествующих семи дней. Зафиксировано 59 839 случаев смерти, что на 7% ниже уровня предыдущей недели. По состоянию на 19 сентября в мире насчитывалось 227 940 972 случая инфицирования. С начала пандемии умерли 4 682 899 человек.

В Европе за семь дней заразились свыше 1,09 млн человек и умерли более 14 тыс. В Северной и Южной Америке зафиксировано свыше 1,3 млн новых случаев инфицирования и более 24 тыс. летальных исходов. В Западно-Тихоокеанском регионе врачи выявили свыше 461 тыс. заразившихся, умерли более 6 тыс. человек. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (1 017 644). Далее следуют Индия (211 242), Великобритания (203 077), Турция (183 962) и Филиппины (141 522). По числу умерших печальное лидерство у США (12 896), за которыми следуют Россия (5 469), Бразилия (3 727), Мексика (3 689) и Иран (2 967).

Согласно приведенным в бюллетене данным, штамм коронавируса "альфа", впервые обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 193 странах и территориях. Вариант "бета", который в августе прошлого года был выявлен в ЮАР, циркулирует в 142 государствах, а штамм "гамма", обнаруженный в сентябре прошлого года в Бразилии, выявлен в 96 странах. За минувшую неделю число государств и территорий, в которых присутствуют штаммы "альфа", "бета" и "гамма", осталось неизменным. В то же время дельта-вариант, известный специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, расширил свою географию за семь дней со 180 до 185 стран и территорий.

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