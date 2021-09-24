Монако призвало принять решительные меры по охране природы на конференции в Глазго

Монако призывает международное сообщество принять решительные меры по охране природы на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре в Глазго. Об этом в пятницу заявил Князь Монако Альбер II, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Князь подчеркнул, что ни одна страна "не сможет самостоятельно сдерживать повышение температуры более, чем на 1,5 градуса". "Я призываю все государства проявить самые серьезные намерения при рассмотрении национальных мер по борьбе с изменением климата и принять решительные меры на следующей Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго", - отметил Альбер II.

"Наше восстановление после коронавируса должно быть экологичным, устойчивым и должно опираться на защиту природу", - добавил он. По его словам, "пандемия продемонстрировала, насколько опасным может быть разрушение экосистем для людей". "Монако выступает за принятие конкретных мер по охране природы", - подчеркнул Альбер II.