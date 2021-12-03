Названа неожиданная польза кофе для глаз

У человека острота зрения оценивается по способности распознавать мелкие детали в статических (неподвижных) и динамических (движущихся) условиях. Как передает Trend со ссылкой на Газету.Ru, в новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Psychopharmacology, специалисты выяснили вклинение кофеина на обработку зрительной информации.

Экспериментальная часть исследования проходила над 21 добровольцем. Раз в день они принимали капсулу кофеина, а в другой день – капсулу плацебо. С помощью специального оборудования ученые оценили динамические навыки остроты зрения участников за час и через час после приема кофеина.

Прием кофеина способствовал более высокой скорости определения движущихся целей малого размера. У добровольцев увеличилась скорость движения глаз и контрастная чувствительность — она влияет на динамическую остроту зрения.

Ученые пришли к выводу, что кофеин может быть полезным для зрения, бдительности и поддержания чувства бодрствования.