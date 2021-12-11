Китай вмешался в погодные условия

Китай искусственно изменил погоду ради празднования 100-летия Коммунистической партии в июле 2020 года. Об этом говорится в исследовании Университета Цинхуа, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Китайское правительство использовало технологию засева облаков, при которой в облака вводят специальные реагенты. Такой метод позволяет управлять количеством осадков, а также подавлять град или туман. С помощью засева облаков китайские власти добились чистого голубого неба во время церемонии на площади Тяньаньмэнь.

Засев облаков — это обычная процедура очистки неба в Китае, правительство потратило на нее миллиарды евро за последние 13 лет начиная с Олимпийских игр 2008 года. Однако в июне 2020 года процесс был более масштабным и занял два часа. Согласно исследованию, в небе распылили йодид серебра, чтобы стимулировать выпадение осадков.

При этом такую технологию не всегда используют для обеспечения чистого неба. Засев облаков может смягчить последствия глобального потепления, напрямую охладив планету. Этот процесс не влияет на концентрацию CO2 в атмосфере.