В США успешно протестировали РНК-вакцину от ВИЧ

Ученые из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний завершили испытания вакцины от ВИЧ. О значительном прорыве в науке сообщили на сайте организации, где опубликовали материал о разработке, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что препарат создан по технологии, аналогичной используемой при производстве вакцины от коронавируса. Вакцина уже показала хорошие результаты в испытаниях на грызунах и макаках, при этом серьезных побочных эффектов замечено не было.

Как подчеркивают ученые, к 58-й неделе у всех привитых животных появились антитела, способные нейтрализовать представителей 12 штаммов ВИЧ.

Как отмечают эксперты, в дальнейшем они собираются доработать препарат и вновь проверить его безопасность. Лишь после этого вакцину можно будет начать испытывать на людях.