В Малайзии 15 человек погибли из-за сильных наводнений

Число погибших в результате сильных наводнений на западе Малайзии выросло до 15, почти 67 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает во вторник агентство BERNAMA.

Наибольшее число жертв и разрушений было отмечено в самом густонаселенном штате Селангор, серьезные разрушения, приведшие к гибели людей, также были зафиксированы в штате Паханг.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб объявил о выделении 100 млн ринггитов ($23,6 млн) на восстановление инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных в результате наводнений. Он также сообщил, что каждая семья, пострадавшая из-за стихии, получит компенсацию в размере тысячи ринггитов ($236).

По оценкам местных метеослужб, продолжающиеся почти неделю осадки в ряде районов на западе Малайзии стали сильнейшими за последние 100 лет.