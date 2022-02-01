В Кито из-за затоплений погибли как минимум 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в результате масштабных затоплений в столице Эквадора Кито, вызванных сильными дождями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в понедельник Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями Эквадора, также пострадали 15 человек.

"В городе Кито провинции Пичинча из-за проливных дождей было зафиксировано наводнение, в результате которого дорога в Ла-Гаска была затоплена грязью. <...> Число погибших достигло 11", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отмечается, что спасатели работают в пострадавших районах столицы, технические работники занимаются восстановлением подачи электричества и расчищают улицы.