В Twitter заявили, что сделка с Маском в силе

Сделка по продаже социальной сети Twitter Илону Маску не была приостановлена, как ранее заявлял сам предприниматель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает агентство Bloomberg.

«Главный юрист и глава отдела политики Twitter Виджая Гадде заявила работникам на общем собрании, что «нет такого понятия, как приостановка сделки»... Она опровергла заявления Маска, сделанные на прошлой неделе, о том, что он приостанавливает сделку, пока не узнает больше о количестве ботов и спам-аккаунтов в социальной сети», — говорится в публикации агентства.

По словам сотрудников Twitter, компания не станет пересматривать согласованную цену в $54,2 за акцию. Они утверждают, что сделка по продаже компании за $44 млрд продвигается по плану.

Недавно Маск сообщил, что сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока он не получит от главы соцсети Парага Агравалы данные о наличии менее 5% фейковых аккаунтов среди пользователей сервиса.