Оценены потери богатейших людей мира с начала года

Богатейшие люди мира, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и создатель Microsoft Билл Гейтс потеряли с начала 2022 года 115 миллиардов долларов. Такую оценку приводит в своем рейтинге агентство Bloomberg, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

На 29 мая состояние Маска оценивается в 224 миллиарда долларов, Безоса — в 139 миллиардов, Гейтса — в 23 миллиарда. Миллиардеры занимают первую, вторую и четвертую строчку рейтинге, соответственно. На третьем месте оказался глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бертран Арно с 133 миллиардами долларов.

За последние пять месяцев владелец Tesla и SpaceX потерял 46,4 миллиарда, основатель Microsoft — 15,1 миллиард, Бертран Арно лишился 44,7 миллиардов. Наибольшие убытки понес создатель Amazon — 53,2 миллиарда.

Единственным из первой пятерки богачей, кому удалось приумножить свои капиталы, стал генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, его состояние увеличилось на 6,54 миллиарда долларов до 115 миллиардов.