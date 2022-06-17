Число вынужденных переселенцев в мире превысило 100 млн - ООН

Число вынужденных переселенцев в мире превысило 100 млн человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Число людей, вынужденных покинуть свои дома, увеличивалось ежегодно в течение последнего десятилетия и достигло самого высокого уровня с момента начала регистрации. Несмотря на некоторые признаки прогресса, темпы и масштабы вынужденного перемещения усложняют поиски решения для беженцев», - говорится в сообщении.

По состоянию на конец 2021 года число вынужденных переселенцев из-за войны, насилия, преследований и нарушений прав человека выросло на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом, и достигло 89,3 млн человек. Это, по данным УВКБ, более чем двукратное увеличение по сравнению с тем, что было 10 лет назад.