Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в гонке девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Канады. Гонка прошла в воскресенье в Монреале, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс, третьим стал семикратный чемпион мира британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Хэмилтон второй раз в текущем сезоне финишировал в призовой тройке, ранее британец также стал третьим на первом этапе - Гран-при Бахрейна.

Мексиканский гонщик команды "Ред Булл" Серхио Перес сошел с дистанции из-за технических проблем. Также не смогли закончить гонку японский пилот "Альфа Таури" Юки Цунода и немец Мик Шумахер из "Хааса".

Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете чемпионата, набрав 175 очков. Вторую строчку занимает Перес (129), третьим идет пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер (126). Хэмилтон располагается на шестой позиции (77). В Кубке конструкторов первое место занимает "Ред Булл" (304), второе - "Феррари" (228), тройку лучших замыкает "Мерседес" (188).