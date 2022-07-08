СБ ООН не утвердил проекты резолюции по гумпомощи в Сирии

В СБ ООН в пятницу не утвердили ни российский, ни западный проекты резолюции о продлении действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Двое за, трое против, 10 воздержались. Проект резолюции не приняли в связи с тем, что он не набрал достаточное количество голосов", - заявил председатель СБ ООН Роналду Кошта Филью после голосования по российской резолюции.

Ранее в пятницу СБ ООН проголосовал по проекту, подготовленному Норвегией и Ирландией: этот документ не был одобрен, так как Россия воспользовалась правом вето.