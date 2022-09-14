Генсек ООН призвал мировое сообщество к большей солидарности в решении современных проблем

Решение общих вызовов потребует от мирового сообщества большей солидарности, предстоящие месяцы продолжат испытывать на прочность международную систему. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Многие вызовы, которые определили 76-ю сессию, все еще остаются с нами, если мы обращаем внимание на 77-ю сессию, - сказал Гутерриш. - Мы имеем дело с находящимся в опасности миром в рамках работы по обеспечению безопасности, прав человека, устойчивого развития".

В качестве главных вызовов генсек ООН выделил конфликты, изменение климата, финансовую нестабильность в развивающихся странах, бедность, голод и неравенство.

"Решение общих проблем потребует проявления большей солидарности, - отметил административный глава ООН. - Предстоящие месяцы продолжат испытывать прочность международной системы, которую представляет эта организация. Мир смотрит на вас, чтобы вы использовали все имеющиеся возможности для ведения переговоров, выработки консенсуса и решений".