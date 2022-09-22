Кисида поддержал предложение Байдена о реформировании Совбеза ООН

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшейся в среду краткой встрече с президентом США Джо Байденом на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке поддержал предложение американского лидера увеличить число как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте японского МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, Кисида и Байден "подтвердили намерение укреплять японо-американский альянс на фоне значительного усложнения ситуации с обеспечением безопасности в регионе".

В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Десять участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов.