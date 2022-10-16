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Генсек ООН выразил соболезнования в связи со взрывом на шахте в Турции

В мире Материалы 16 октября 2022 12:12 (UTC +04:00)
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со взрывом на шахте в Турции

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования Турции в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын.

Об этом сказал пресс-секретарь главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Дюжаррик отметил, что генсек ООН глубоко потрясен в связи с гибелью десятков человек при взрыве на угольной шахте и выражает соболезнования семьям погибших и правительству Турции, желает выздоровления пострадавшим.

В результате взрыва на угольной шахте в районе Амасра в турецкой провинции Бартын по последним данным погиб 41 человек.

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