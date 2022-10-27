Генеральный секретарь ООН осудил теракт в Иране

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш осудил теракт, произошедший сегодня в святилище Шах-Чераг в иранском городе Шираз, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик осудил теракт, произошедший в среду в храме Шах-Чераг (мир ему).

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН заявил в этой связи: «нападение на религиозное место в Иране действительно заслуживает осуждения, и мы осуждаем все террористические акты».

В среду вечером трое вооруженных людей напали на посетителей возле храма Шах-Чераг в юго-западном городе Шираз, убив 15 человек и ранив еще 40.