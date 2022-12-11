Кризис в мире необходимо превратить в момент многостороннего сотрудничества - Гутерриш

Конфликты и напряженность, существующие сейчас в мире, необходимо превратить в многостороннее сотрудничество, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В мире, израненном конфликтами и раздираемом напряженностью, принципы, лежащие в основе многостороннего сотрудничества, находятся под огромным напряжением. Нам необходимо превратить текущий момент кризиса в момент многосторонности", - говорится в его обращении к участникам международной конференции "Диалог - гарантия мира", которое зачитал постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

Международная конференция "Диалог - гарантия мира" проходит в Ашхабаде воскресенье в преддверии 27-й годовщины нейтрального статуса Туркмении. День нейтралитета республики отмечается ежегодно 12 декабря, в стране в этот день выходной.