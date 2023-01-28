Партнеры Африки выделят ей $30 млрд на обеспечение продовольственного суверенитета

Технические и финансовые партнеры Африки взяли на себя обязательство предоставить континенту $30 млрд для реализации национальных планов продовольственного суверенитета в течение следующих пяти лет. Об этом заявил в пятницу президент Африканского банка развития (АБР) Акинвуми Адесина, выступая в Диамниадио в рамках заключительного дня работы второго Дакарского саммита по продовольственному суверенитету, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На второй Дакарский саммит приехали партнеры по развитию. Они услышали и будут действовать. Они пообещали поддержать на сумму $30 млрд реализацию национальных планов, направленных на развитие сельского хозяйства в течение следующих пяти лет", - подчеркнул Адесина.

"Технические и финансовые партнеры Африки также решили работать со странами континента, чтобы помочь им в достижении их целей в области сельского хозяйства", - продолжал президент АБР.