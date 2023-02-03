Как армянские лоббисты подкупают европейских политиков - РАЗОБЛАЧАЮЩЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Финансируемая армянином лоббистская группа как минимум с 2016 года занималась подкупом европейских политиков.

Как передает Trend, об этом говорится в расследовании, опубликованном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCCRP) со ссылкой на секретную электронную переписку лоббиста Саргиса Мирзаханяна, который является, медиа-советником/экспертом.

Судя отправленным письмам, OOCCRP подчеркивает, что Мирзаханян сформировал группу аналитиков, журналистов и политтехнологов, которые продвигали определенные за рубежом. Команда армянского лоббиста платила ультраправым активистам за публикацию тех или иных статей в европейских медиа. На один из проектов, в частности, было выделено 68 000 евро.

Как отмечается в расследовании, армянские лоббисты предлагали деньги дружественным европейским политикам в обмен на помощь в продвижении нужных инициатив. OCCRP и издания-партнеры IRPI, "Важные истории" и Profil выявили утечки электронных писем Мирзаханяна. Письма опубликовали хакеры, которые называют себя "Киберхунтой", в 2016-2017 годах.

В электронных письмах также подробно описываются идеи отдельных проектов для Кипра, Латвии, Греции и даже Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Представители правых партий Паоло Тозатоиз итальянской "Лиги Севера" и Йоханнес Хюбнер из Австрийской партии свободы, согласно данным из переписки, должны были получить 20 тысяч евро, так же для каждого из них были зарезервированы еще 15 тысяч евро. В одном из писем утечки Мирзаханян сообщает, что получил от неназванного европейского политика информацию "по ценнику". Тозато и Хюбнер в итоге представили нужные Мизаханяну проекты в своих парламентах. Кроме того, в 2016 году организация Мирзаханяна работала с итальянским депутатом Стефано Вальдегамбери из регионального парламента Венето.

"Получилась бомба! С точки зрения медийности - это скорее всего будет нашим самым громким инфовбросом!" - хвалил себя Мирзаханян в одном из писем.

Налаживание сотрудничества также выражалось в приглашении на международне мероприятия. В перепискеесть список из имен девяти приглашенных европейских политиков из Австрии, Германии, Италии, Чехии и Польши и их гонорары на общую сумму 21 500 евро. Эти выплаты, вероятно, выходят за рамки компенсации расходов, так как транспортные издержки обсуждали отдельно.

Утечка показала, что определенным политикам планировали заплатить тысячи евро.

От себя добавим, что это далеко не первый случай, когда армяне подкупают тех или иных политиков на Западе с целью продвижения необходимых для них интересов, в частности, антиазербайджанских. Недавний скандал с участием вице-президента Европарламента Евы Кайли и десятков других евродепутатов, которых лишили неприскосновенности, до сих пор не утихает. Расследование продолжается и Брюссель намерен добраться до корня проблемы, где несомненно есть армянский след.

2023 год начался для мирового армянства и его лжепропаганды с сокрушительного удара, нанесенного председателем Европарламента Робертой Метсолой, которая и инициировала процедуру лишения проармянских депутатов иммунитета по обвинениям в коррупции со стороны правоохранительных органов Бельгии.

Не зря бельгийская прокуратура сообщила, что фигуранты расследования "подозреваются в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента". Целей у коррумпированных парламентариев было много, включая пиар армянской повестки.

Стоит лишь вспомнить, чем купленные армянами европарламентарии занимались в 19 ноябре 2021 года, когда было подписано заявление, в котором Азербайджан обвинялся в "совершении агрессии против Армении". Авторы заявления призывали международные организации, в том числе верховного представителя ЕС по внешней политике Жозефа Борреля, использовать все рычаги, чтобы оказать давление на Баку.

В тот день все 33 евродепутата, включая Еву Кайли, подписавшие это заявление, являлись членами "Группы дружбы с Арменией" в Европарламенте, тесно связанной с "Всеевропейской армянской федерацией за справедливость и демократию" (ААФЖД) - крупнейшей армянской организацией в Европе, финансируемой ее президентом, армянским миллиардером Каспаром Карапетяном.

Тут напомним, что в Европарламенте находится на постоянной подпитке нескольких миллиардеров армянского происхождения "Группа дружбы с Арменией", использующая влияние "своих людей" в высшем законодательном органе Евросоюза для осуществления коррупционных схем и отмывания грязных денег.

Расследование OOCCRP и решение Метсолы несомненно нанесло удар по армянским лоббистам. Действующие в Европарламенте лоббистские группы останутся обеспокоенными на весь 2023 год, ведь к коррупционному делу теперь приковано внимание и европейских СМИ. Изменить информационную повестку дня, предлагая обсудить в стенах Европарламента антиазербайджанские вопросы и переключить внимание политического истеблишмента Европы на Баку стало намного труднее. Но сколько бы страусы ни прятали голову в песок, все останется на веду. Очевидно, что рано или поздно правда всплывает наружу со всеми необходимыми доказательствами. Чувствуется нам, что скоро в Европейских СМИ часто будут озвучиваться фамилии на -ян при упоминании коррупции и подкупов на Западе. ЕС обязан обеспечить прозрачность своих институтов и принять нужные меры. В противном случае депутаты, связанные с армянским лобби, будут продолжать сводить к нулю имидж влиятельных организаций Старого Света. Руководство Европарламента должно положить конец подобным разрушительным и предвзятым силам, погрязшим в коррупции.