Председательствующая в ЕС Швеция подтвердила потолок цен на поставки нефтепродуктов из РФ

Совет Евросоюза согласовал потолок цен российские нефтепродукты, поставляемые в третьи страны. Об этом сообщается в распространенном в пятницу пресс-релизе правительственной канцелярии Швеции, председательствующей в ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее ЕС принял решение о запрете на импорт в ЕС российской сырой нефти и российских нефтепродуктов. "Сегодняшнее решение позволяет европейским операторам транспортировать и оказывать другие услуги, связанные с экспортом нефтепродуктов из России в третьи страны, при условии, что цена находится на уровне или ниже потолка. Запрет на импорт и потолок цен вступают в силу 5 февраля", - говорится в сообщении.

Как поясняется в пресс-релизе, потолок цен делится на две категории: для нефтепродуктов, продаваемых ниже цены на сырую нефть, с ценовым пределом $45, и для нефтепродуктов, продаваемых выше цены на сырую нефть, в размере $100. К нефтепродуктам, подпадающим под действие решения, относятся, например, бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, моторное масло. Услуги, подпадающие под действие решения, включают, например, техническую помощь, посреднические услуги, финансирование и финансовую помощь.

Эти потолки цен означают запрет для западных транспортных компаний перевозить российскую нефть и нефтепродукты в третьи страны, если они поставляются по цене выше определенного Западом предела. Более того, западным финансовым институтам также запрещено страховать такие перевозки, если их осуществляют независимые операторы.