Канада отправила Украине первый из четырех танков Leopard 2

Первый из четырех обещанных Киеву танков Leopard 2 отправлен из Канады на Украину. Об этом в субботу сообщила министр национальной обороны североамериканской страны Анита Ананд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Боевые танки идут на помощь Украине. Первый канадский Leopard 2 уже в пути", - написала она в Twitter. Ананд уточнила, что самолет ВВС Канады с техникой на борту вылетел из Галифакса (провинция Новая Шотландия).

Ранее сообщалось, что у канадской армии есть 112 танков Leopard, из которых 82 являются боевыми машинами, а остальные - тренировочными и вспомогательными. Из них четыре боевых танка Оттава передаст Киеву.