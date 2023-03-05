ТЮРКСОЙ стала членом Группы друзей Альянса цивилизаций ООН

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) стала 159-м членом Группы друзей Альянса цивилизаций ООН (UNAOC). Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В письме, направленном Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН в ТЮРКСОЙ, сообщается, что Организация принята в качестве 159-го члена Группы друзей Альянса цивилизаций ООН.

При участии ТЮРКСОЙ в Группе друзей Альянс Цивилизации, которая была создана под эгидой ООН, увеличилось число членов ГДАЦ до 159.

В своем заявлении о членстве ТЮРКСОЙ в Группе друзей Альянса Цивилизации ООН генеральный секретарь Раев подчеркнул тесные связи между странами-членами ТЮРКСОЙ и UNAOC, и отметил, что их целью является дальнейшее укрепление этих отношений. Генсек Раев также сообщил о подготовке к реализации различных проектов по продвижению ТЮРКСОЙ, которая в 2023 году отметит свое 30-летие, в различных странах мира в сотрудничестве с UNAOC.

В этом контексте в заявлении говорится, что ТЮРКСОЙ и UNAOC объединят свои усилия в качестве сторонников культурной дипломатии с деятельностью, которую они до сих пор осуществляли на национальном и международном уровне.

Как сообщает Генеральный секретариат ТЮРКСОЙ, в июле 2022 года в результате взаимных консультаций с Альянсом цивилизаций ООН был подписан протокол о сотрудничестве между Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым и Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом на Форуме ООН «Альянс цивилизаций».