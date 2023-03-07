Массовый забой кур привел в Японии к росту на 76% оптовых цен на яйца

Небывалый по масштабам забой кур в Японии из-за вспышки птичьего гриппа привел к самому большому с 1991 года росту цен на куриные яйца, который ведущая экономическая газета страны Nikkei назвала во вторник шоком для потребительского рынка, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Эксперты издания установили, что средняя оптовая цена на яйца в марте подскочила до 335 иен ($2,5) за килограмм. Это на 76% выше, чем было год назад. Средняя розничная цена за десяток поднялась до 212 иен ($1,6). Это на 20% превышает показатель прошлого года.

Во многих магазинах Токио куриные яйца быстро раскупаются и временами исчезают с полок. В некоторых супермаркетах просят брать не больше одной пачки на покупателя.

Из-за вспышки птичьего гриппа на основной территории Японии с осени по 6 марта забили почти 1,6 млн кур. Это максимальный показатель за все время существования в стране промышленного птицеводства.