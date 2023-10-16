Генсек ООН обратился к Израилю

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль оказать гуманитарную помощь сектору Газа.

Как передает Trend, генсек ООН призвал Израиль обеспечить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ в сектор Газа.

"Мой долг как Генерального секретаря ООН — сделать два решительных гуманитарных призыва в этот драматический момент, когда мы находимся на грани пропасти на Ближнем Востоке. Израиль должен обеспечить быстрый и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи, в том числе для сотрудников гуманитарных организаций в секторе Газа", - отметил Гутерриш.