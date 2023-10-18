В ООН назвали число жителей сектора Газа, покинувших свои дома

БАКУ /Trend/ - После эскалации палестино-израильского конфликта число вынужденных переселенцев в секторе Газа достигло 1 миллиона человек, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, передает Trend.

Также отмечается, что более 352 тысяч человек из них в настоящее время нашли приют в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, расположенных в центральной и южной частях сектора Газа.

Сообщается, что в секторе Газа запасов основных продуктов питания осталось на две недели, а в магазинах продуктов осталось всего на четыре-пять дней.