В Давосе обсудят "болезнь Х"

БАКУ /Trend/ - Обсуждение "болезни X", которая по предупреждениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может привести к смертности в 20 раз большей, чем от пандемии коронавируса, запланировано на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Trend.

Мероприятие намечено на 17 января, и в ходе обсуждения эксперты, включая генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, министра здравоохранения Бразилии Низию Тринидади, председателя правления фармацевтической компании Astrazeneca Мишеля Демаре, рассмотрят усилия, необходимые для подготовки систем здравоохранения к потенциальным вызовам.

"Болезнь X" – это абстрактное заболевание, которое потенциально способно вызвать эпидемию международного масштаба. Считается, что такую эпидемию, вероятнее всего, вызовет неизвестный человечеству патоген.

Гебрейесус ранее рекомендовал продолжать использовать защитные маски и прививаться от COVID-19 и гриппа в свете увеличения заболеваемости в различных странах.