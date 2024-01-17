Достигнута договоренность о доставке медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа

БАКУ /Trend/ - Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа при посредничестве Катара и Франции.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Катара на странице в соцсети "Х".

Сообщается, что согласно соглашению, гуманитарная помощь будет доставлена ​​гражданскому населению в секторе Газа, включая наиболее пострадавшие районы, в обмен на предоставление медикаментов удерживаемым в секторе Газа заложникам.

Согласно информации, 17 января два транспортных самолета, принадлежащих ВВС Катара, доставят медикаменты и гуманитарную помощь в египетский город Аль-Ариш через погранпереход Рафах, расположенный на севере Синайского полуострова, а оттуда будет доставлен в палестинский анклав.