Саудовская Аравия призвала реформировать СБ ООН

БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия призвала к реформированию Совета Безопасности ООН после того, как США воспользовались правом вето в отношении резолюции, предложенной Алжиром, о прекращении огня в секторе Газа, передает Trend.

В заявлении саудовского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его странице в X, отмечается, что вето наложено на проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа и его окрестностях. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило сожаление по этому поводу и подчеркнуло необходимость реформирования Совета Безопасности, чтобы он мог эффективно выполнять свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности, избегая двойных стандартов и основываясь на доверии.

Проект резолюции, представленный Алжиром, содержит требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, а также отвергает насильственное перемещение гражданского населения Палестины и поддерживает двухгосударственное решение палестинского вопроса.

За проект резолюции проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности, Великобритания воздержалась. Однако США использовали свое право вето, блокируя принятие документа.