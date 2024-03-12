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ХАМАС согласилось на план прекращения огня, предложенный США

В мире Материалы 12 марта 2024 23:00 (UTC +04:00)
ХАМАС согласилось на план прекращения огня, предложенный США

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный американской стороной план прекращения огня в секторе Газа, сообщил источник в руководстве движения, передает Trend.

Согласно информации, инициатива, предложенная США, предусматривает прекращение боевых действий в анклаве и постепенное возвращение перемещенных лиц в свои дома. Делегация ХАМАС прибудет в Каир в ближайшие несколько дней, чтобы обсудить детали сделки и сроки ее реализации.

ХАМАС пока официально не прокомментировало эту информацию.

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