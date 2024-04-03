ООН и Всемирный банк оценили ущерб инфраструктуре сектора Газа

Ущерб инфраструктуре сектора Газа, причиненный с октября 2023 по январь текущего года, оценивается в $18,5 млрд, говорится в совместном отчете Всемирного банка и Организации Объединенных Наций, передает Trend.

Согласно информации, этот ущерб эквивалентен 97% ВВП Палестины за 2022 год.

Отмечается, что основной ущерб пришелся на жилищный сектор, включая жилые дома (72% от общего объема) и сферы торговли, промышленности и услуг (9% от общего объема), остальные 19% ущерба затронули важные объекты, связанные с образованием, водоснабжением, здравоохранением, энергетикой, информационными технологиями, муниципальными службами и транспортом.

Сообщается, что почти 80% общего ущерба пришлось на провинции Газа, Северную Газу и Хан-Юнис. Экономика Газы переживает серьезное потрясение из-за продолжающегося конфликта, что согласно ВБ и ООН, является одним из самых масштабных событий в новейшей экономической истории. Кроме того, отмечается, что 74% населения сектора Газа находятся без работы.