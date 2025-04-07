Министры иностранных дел ОАЭ и Израиля обсудили ситуацию в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян обсудил ситуацию в секторе Газа со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в Абу-Даби, передает Trend.

Согласно информации, министры обсудили усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников.

В публикации министра иностранных дел ОАЭ в социальной сети X отмечается, что на встрече обсуждались отношения между двумя странами, а также последние региональные события. Особое внимание было уделено «обострению гуманитарного кризиса в секторе Газа».

В свою очередь израильская сторона заявила, что на встрече министры иностранных дел обсудили «весь спектр региональных вопросов».