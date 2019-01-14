Сирия надеется на поставки российских самолетов МС-21

14 января 2019 17:54 (UTC+04:00)

Сирия надеется, что в дальнейшем российские самолёты МС-21 будут поставлены в САР в качестве судов гражданской авиации, заявил министр транспорта республики Али Хамуд в понедельник на встрече с российской делегацией, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не просто надеемся, мы мечтаем о том, чтобы когда-нибудь у нас оказался российский самолёт МС-21", - сказал Али Хамуд, выразив уверенность, что российский самолёт будет лучше всех видов западных воздушных судов.

Он подчеркнул, что в 2016 году в парке воздушных судов САР оставался всего один пассажирский самолёт.

"Наши пассажирские терминалы были почти полностью разрушены по причинам нападения и бомбардировок со стороны Израиля. Сегодня мы пришли к тому, что в постоянной эксплуатации находятся пять самолетов. Даже несмотря на все сложности, которые мы испытываем по поставкам запчастей к ним", - сообщил министр.

Он также отметил, что на сегодняшний день аэропорта Дамаска достаточно для обслуживания пассажиропотока в условиях войны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Стала известна дата переговоров Путина и Абэ
Россия 18:17
Товарооборот России и Австрии в 2018 году превысил докризисный уровень
Россия 17:41
Трамп заявил, что его политика в нефтяной отрасли противоречит интересам России
США 17:36
Лавров объявил о начале переговоров по проблеме мирного договора с Японией
Россия 15:31
Лавров призвал Токио строго следовать договоренностям Путина и Абэ по мирному договору
Россия 13:09
Катар считает возвращение Сирии в ЛАГ преждевременным
Арабские страны 13:01
Лента новостей
Полицейский вертолет упал в залив в Рио-де-Жанейро
Другие страны 18:52
SOCAR огласила планируемый объем инвестиций в нефтехимический комплекс в Турции
Энергетика 18:47
В Испании почти 200 человек задержали за организацию петушиных боев
Европа 18:37
Значительно вырос экспорт товаров через иранский порт Астара
Бизнес 18:36
Азербайджан и Турция будут совместно производить средства связи военного назначения
Политика 18:26
Стала известна дата переговоров Путина и Абэ
Россия 18:17
Президент Ильхам Алиев определил решение проблем вынужденных переселенцев как одно из приоритетных направлений социальной политики - госкомитет
Политика 18:13
Обнародована дата ввода в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабиха Гекчена в Стамбуле
Бизнес 17:59
В Баку на Аллее шехидов началась подготовка к 20 Января (ФОТО)
Общество 17:56