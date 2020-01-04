Ирак ограничил работу американских военных на своей территории

4 января 2020 18:24 (UTC+04:00)

Ирак принял решение ограничить деятельность американских военных на территории своей страны после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани и одного из командиров ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, заявил РИА Новости официальный представитель командующего Вооруженными силами Ирака Абдель Карим Халяф, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Они могут действовать только с согласия иракской стороны, но после такого удара в спину, конечно, мы ограничим их работу", - сказал собеседник агентства.

Халяф также добавил, что проводится расследование в отношении всех, кто мог иметь информацию о передвижении убитого иранского генерала и сопровождавших его лиц, в частности, о его перелете из Дамаска в Багдад и переезде из багдадского аэропорта.

"Да, расследование проводится. Следственные мероприятия коснутся всех, кто мог иметь какую-либо информацию внутри аэропорта (Багдада - ред.)", - пояснил он.

Комментируя приостановку работы НАТО по обучению иракских военных, Халяф подчеркнул, что у Ирака есть собственные возможности в этой области.

"Ирак сам способен справиться с этой задачей, как и с задачей по защите своей территории. Конечно, силы коалиции помогали с воздуха, но остальное выполняли иракские военные", - отметил собеседник агентства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции наблюдается рост числа туристов из США
Туризм 14:09
МИД Британии советует гражданам не ездить в Ирак и Иран
Европа 13:14
В США рухнул сайт призывной службы
США 12:56
ЕС: Продолжающаяся эскалация в Ираке ставит под угрозу весь регион
Иран 11:20
Иракская армия опровергла данные об авиаударе к северу от Багдада
Арабские страны 11:18
Катар призвал проявлять сдержанность после убийства Сулеймани
Арабские страны 10:18
Лента новостей
В Буркина-Фасо при подрыве автобуса погибли четырнадцать человек
Другие страны 18:39
Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование в Сирии и ситуацию в Ливии
Россия 18:01
Участие в Кубке мира по батутной гимнастике и тамблингу в Баку подтвердили десятки стран
Общество 17:21
Фильм азербайджанского режиссера возглавил ТОП-10 в России (ФОТО)
Культура 16:28
Рекордные показатели Международного центра мугама в Баку
Культура 16:26
Вздорная предвыборная деятельность "Real" и "Мусават" - показатель старой провальной тактики — эксперт
Политика 15:45
В Турции значительно выросло число израильских туристов
Туризм 15:12
В Туркменистане растет производство нефтепродуктов
Энергетика 15:11
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Рождеством
Политика 15:10