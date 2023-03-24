Вторая база США в Сирии подверглась обстрелу

Ракетный удар был нанесен в пятницу утром еще по одной военной базе США на северо-востоке Сирии, пострадавших нет. Об этом заявил в пятницу на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этим утром примерно в 08:05 по местному времени по коалиционным силам в районе Грин-Виллидж на северо-востоке Сирии был нанесен удар 10 ракетами. Атака не привела к ранениям и жертвам среди нашего персонала и персонала наших партнеров по коалиции. Она также не привела к повреждению снаряжения и сооружений", - сказал он.

Новый удар, таким образом, был нанесен примерно спустя 5,5 часа после американской атаки, предпринятой в ответ на обстрел базы США в районе города Хасеке. Райдер добавил, что одна из ракет упала в 5 км от расположения американских сил.