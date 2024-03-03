БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти в 1 миллион баррелей в сутки до конца второго квартала 2024 года, сообщил официальный источник в министерстве энергетики страны, передает Trend.

Согласно информации, это означает, что производство нефти в стране останется на уровне 9 миллионов баррелей в сутки до июня.

Сообщается, что сокращенные объемы будут возвращены на рынок постепенно в зависимости от его состояния. Это дополнение к ранее объявленному сокращению добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, которое будет действовать до конца 2024 года.