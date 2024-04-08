Египет увеличит количество грузовиков с гуманитарной помощью для Газы

БАКУ /Trend/ - Власти Египта увеличат количество грузовиков с гуманитарной помощью, въезжающих в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" до 300 в сутки, заявил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван, передает Trend.

"Египет планирует увеличить количество автомобилей с гуманитарной помощью для Газы до более чем 300", - сказал он.

Рашван также отметил, что с октября прошлого года в Египет из палестинского анклава въехали 66 759 иностранных граждан и обладателей двойного гражданства, а 3 764 пострадавших были вывезены из Газы в египетские больницы для лечения.