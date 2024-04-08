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Египет увеличит количество грузовиков с гуманитарной помощью для Газы

Арабские страны Материалы 8 апреля 2024 01:18 (UTC +04:00)
Египет увеличит количество грузовиков с гуманитарной помощью для Газы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Власти Египта увеличат количество грузовиков с гуманитарной помощью, въезжающих в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" до 300 в сутки, заявил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван, передает Trend.

"Египет планирует увеличить количество автомобилей с гуманитарной помощью для Газы до более чем 300", - сказал он.

Рашван также отметил, что с октября прошлого года в Египет из палестинского анклава въехали 66 759 иностранных граждан и обладателей двойного гражданства, а 3 764 пострадавших были вывезены из Газы в египетские больницы для лечения.

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